'Bugün İnönü'ye saldıranların utanma günüdür'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, "İnönü, bu dönemde, belki hayattayken karşılaşmadığı kadar ağır saldırı ve hakaretlere uğruyor" dedi. Yolsuzluk operasyonundaki iddialara vurgu yapan Bilgehan, "Bugün, İnönü'ye insafsızca saldıranların, utanma günüdür" ifadesini kullandı.

Gülsün Bilgehan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında alkol düzenlemesiyle ilgili konuşurken sarfettiği “İki ayyaşın yasası muteber oluyor da, dinin emrini niye reddediyorsunuz?” sözlerini hatırlatarak, İnönü’ye yapılan saldırıların aslında Atatürk’ü hedef aldığını söyledi.

Bilgehan'ın dedesinin 40. ölüm yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

“25 Aralık, İsmet İnönü’nün aramızdan ayrılışının 40. yıldönümü. İnönü, bu dönemde belki hayattayken karşılaşmadığı kadar ağır saldırı ve hakaretlere uğruyor.

Yaşarken kendisiyle ilgili iddiaları tek tek çürütmüş, hesabını veremediği tek bir olay bile olmamıştır. Ancak artık yalnızca İnönü’nün değil, tanık olanların bile birçoğunun hayatta olmadığı dönemlerle ilgili eleştiriler, düpedüz iftira niteliğindedir.

Kuşkusuz, bu iftiralar, yeni kuşakların İnönü’yü hiç tanımadığı varsayımına dayanmaktadır. Ne var ki, İnönü'yü dillerine dolayanların hesaplayamadığı bir şey var: Gezi’de görüldüğü gibi, hem yeni kuşaklar cumhuriyetin kurucularını çok iyi tanıyorlar, hem de bu ülkenin çok değerli tarihçileri, Atatürk ve İnönü’yle ilgili iddiaların içinin ne kadar boş olduğunu kanıtlıyorlar.

İnönü’ye yapılan saldırıların aslında Atatürk’ü hedef aldığını hep söyledik. “İki ayyaş” söylemi bunun bir başka kanıtını oluşturmuştu.

İnönü ailesi saldırılara tarihsel gerçeklerle yanıt vermeyi tercih ediyor. Günlük siyasi polemiklerin içine çekilmeyi ise reddediyor. Ancak son gelişmelerin ardından, ölümünün 40. yıldönümünde İnönü’nün dürüstlüğünü hatırlatmakta yarar görüyorum. Unutulmasın: Üç metrelik bir kumaşın hesabını bile yıllar sonra faturasını TBMM’ye getirerek veren bir liderdi İnönü.

Son yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine birçok kişinin, onun, “Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur” sözünü hatırlatıyor olması bir tesadüf değildir.

Bugün, İnönü'ye insafsızca saldıranların, utanma günüdür.”

