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Yaşam

Bugün Hrant Dink'in doğum günü

Katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün doğum günü. 19 Ocak 2007 öldürülen gazeteci yaşasaydı 57 yaşında olacaktı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in bugün doğum günü. 19 Ocak 2007 öldürülen gazeteci yaşasaydı 57 yaşında olacaktı. 


Hrant'ın Arkadaşları'nın Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektubun tamamı için TIKLAYIN


Hrant Dink'in yaşasaydı 15 Eylül'de 57 yaşında olacağını hatırlatan Hrant'ın Arkadaşları dava sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğan'ın Dink cinayeti ile ilgili sözlerini de hatırlatan Dink'in arkadaşları mektupta, ""Adalet, namus sözümdür" diye ölü evinde ant içtiğiniz halde, Hrant Dink'i işaret parmağıyla gösterip "Bunu" diyen yardımcınızı "Meclis Başkanı", resmi makamda adamları resmen, "Yakarız canını bak" diyen valinizi vekil, emanet edilen canı kollamayan Emniyet Müdürü'nüzü vali, 17 yaşındaki O.S.'yi kocaman Ogün Samast ettiniz." diyor.


Cinayetin görünen, görünmeyen katillerini isteyen 'Hrant'ın arkadaşları'  "Cevaplarımızı almadan susmayacağız.Sormaya devam edeceğiz. Hrant için, adalet için!" diyerek Erdoğan'a seslendi.



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