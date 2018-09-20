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"Bugün holding patronundan daha zengin, karısı Range Rover'a binen bürokrat var"

"En son babalar mı duyuyor"

20 Eylül 2018 13:00

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, holding patronundan daha zengin bürokratlar olduğu iddiasını aktardı. Dilipak, "Karısı Range Rower’e binen bürokrat mı olur?" diye sorarak, "Herkesin bildiği bir 'sır'rı devlet mi bilmiyor" ifadesini kullandı. 

"Tekrar Pardus" başlığıyla (20 Eylül 2018) bir yazı kaleme alan Dilipak, bürokratlarla ilgili olarak şunları kaydetti:

Geçen gün tanınmış bir hukukçu şöyle diyor: Bugün holding patronundan daha zengin bürokrat var! Karısı Range Rower’e binen bürokrat mı olur? Politikacı ya da bürokrat, ya da işadamı, geldiği yere bakın, bir de bulunduğu yere. Ne kadar vergi ödemiş ona bakın, görürsünüz kimin aslında kim olduğunu, kimlerle çalıştığını, kimin adamı olduğunu. Herkesin bildiği bir “sır”rı devlet mi bilmiyor. En son babalar mı duyuyor!

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