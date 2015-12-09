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Bugün hizmet vermeyen ABD Başkonsolosluğu'ndaki güvenlik önlemleri neler?

ABD Başkonsolosluğu, 9 Aralık Çarşamba günü 'güvenlik tehdidi' nedeniyle konsolosluk hizmeti vermeyeceğini duyurmuştu

09 Aralık 2015 16:54

İstanbul'un İstinye semtinde bulunan ve bugün hizmet verilmeyeceği duyurulan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor. "Muhtemel bir güvenlik tehdidi” nedeniyle önlem alan polis, konsolosluğun bulunduğu sokağı bariyerlerle kapatırken, bazı sokaklarda da TOMA ve zırhlı araçlar bekletiliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu binasının bulunduğu İstinye Sarıyer Caddesi'nden Üçşehitler Sokağı'na giriş polis tarafından bariyerle kapatıldı. Bu noktadan araç geçişine izin verilmezken, yayaların da çantaları arandıktan sonra geçişi sağlanıyor.

Konsolosluk binasının üst kısmındaki Öğretmen Sokağı'nda polis ekipleri bekletilirken, çevredeki bazı sokaklara da TOMA ve zırhlı araç yerleştirildi.

Konsoloslukta görevli özel güvenlik görevlileri çelik yelek ve miğferle bina çevresinde nöbet tutarken, Özel Harekat ile Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı polisler de hazır bekliyor.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde dün yer alan duyuruda, güvenlik gerekçesiyle bugün sınırlı personelle hizmet vereceği, kamu hizmetleri, vize görüşmeleri ve acil olmayan durumlarla ilgili randevuların iptal edildiği duyurulmuştu.

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