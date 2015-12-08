ABD, saldırı ihtimaliyle İstanbul Başkonsolosluğu'nu başvurulara kapatırken, Türkiye neden suskun?

Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul İstinye'de bulunan Başkonsolosluğu, 9 Aralık Çarşamba günü 'güvenlik tehdidi' nedeniyle konsolosluk hizmeti vermeyeceğini duyurdu. Konsolosluğun 'güvenlik tehdidi' açıklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü söz konusu bölge için herhangi bir uyarıda bulunmazken; güvenlik uzmanı Metin Gürcan, "Bina içine yönelik bir tehdide dair duyum aldıkları için çevre önlemlerini artırmak yerine girişleri kapatmış olabilirler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSAC), 5 Aralık'ta yaptığı açıklamayla vatandaşlarını İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğu'ndan uzak durmaları yönünde uyarmıştı. ABD makamlarından aynı bölgeyle ilgili 3 gün arayla iki ayrı uyarı yapılmasının ardından güvenlik kaygıları artarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya dair bir açıklama yapılmaması ya da bölgeyle ilgili bir uyarıda bulunulmaması dikkat çekti.

"İçeride bir eylem gerçekleştirileceğine dair duyum ya da ihbar almış olabilirler"

Konuyu T24'e değerlendiren güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Başkonsolosluk ve İstanbul Emniyeti'nin farklı istihbarat kanalları kullandığına dikkat çekerek, "Uyarı yapılmış olması, illaki yarın bir eylem gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor. Konsolosluk dışındaki önlemleri artırmak yerine girişleri kapatma kararı almaları, içeride bir eylem gerçekleştirileceğine dair duyum ya da ihbar aldıkları şeklinde yorumlanabilir" dedi.

Konsolosluk binasının ABD toprağı sayıldığını ve içerideki güvenliği sağlamanın ABD'nin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Gürcan, "Konsolosluğun çevresi için bir duyum olsaydı, Emniyet de benzer şekilde tedbirleri artırırdı. Duvarların dışının emniyeti ev sahibi ülkenin sorumluluğudur, içinin emniyeti ise ABD'ye aittir" diye konuştu. Gürcan, yaşananların herhangi bir ihbar ya da duyumdan kaynaklanmayabileceğini, "rutini bozmak amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini" de sözlerine ekledi.

Başkonsolosluk sınırlı personelle

hizmet verecek

ABD Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Misyona yönelik muhtemel güvenlik tehdidi istihbaratı nedeniyle Çarşamba günü Başkonsolosluk hizmetleri iptal edilmiştir" dendi. Açıklamada, güvenlik tehditleriyle ilgili alınan bilgi üzerine Başkonsolosluğun yarın sınırlı personelle hizmet vereceği, ayrıca yarınki kamu hizmetleri, vize görüşmeleri ve ABD vatandaşlarının acil olmayan durumlarla ilgili randevularının iptal edildiği vurgulandı.

Başkonsolosluk açıklamasında, randevularla ilgili işlemlerin önümüzdeki günlerde yeniden planlanacağı belirtildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İzmir ve Adana Konsolosluğu'nda ise hizmetler devam edecek.

İlk uyarı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi'nden

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSAC), 5 Aralık'ta, vatandaşlarını İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğu'ndan uzak durmaları yönünde uyarmıştı. OSAC'in resmi Twitter hesabından da paylaşılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD Konsolosluk binasıyla ilgili çok yakın zamanda gerçekleşebilecek bir güvenlik tehdidi nedeniyle, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, tüm vatandaşları bugün konsolosluktan uzak durmaları konusunda uyarmaktadır. Konsolosluğumuzun Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. ABD vatandaşlarına yüksek seviyede dikkatli olmalarını, yerel olayları takip etmelerini ve kişisel güvenliklerini güçlendirecek uygun adımlar atmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz."