Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Antalya’ nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin edilirken rüzgârın ülke genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den dört uyarı

Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu. Uyarılarda şu ifadeler kullanıldı: