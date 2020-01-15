Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu