Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

TIKLAYIN - İstanbul'da yarın asit yağmuru bekleniyor

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 4°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C , 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C , 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

MANİSA °C , 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ANTALYA °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C , 13°C

Az bulutlu

ISPARTA °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ÇANKIRI °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

KONYA °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C , 8°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C , 8°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C , -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C , 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C , 11°C

Az bulutlu

SİİRT °C , 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C , 13°C

Az bulutlu