Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz Kıyıları, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Sivas, Yozgat, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, iç ve batı bölgeler ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/s), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Rüzgarın; iç ve batı bölgeler ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, düşük görüş mesafesi, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısı ile öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 26

KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

KOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu 25

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

MANİSA Parçalı ve çok bulutlu 26

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya, öğle saatlerinde Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

ISPARTA Parçalı ve çok bulutlu 25

K.MARAŞ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karaman ve Niğde, akşam saatlerinde Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s), bölgenin güney ve doğusunda yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu 28

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu 28

ESKIŞEHIR Parçalı ve çok bulutlu 26

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri (Bozkır, Hadim, Taşkent) kısa süreli sağanak yağışlı 29



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

TOKAT Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Malatya, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

IĞDIR Parçalı bulutlu 28

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

VAN Parçalı bulutlu 22



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR Parçalı bulutlu 32

GAZİANTEP Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu 31

ŞANLIURFA Parçalı bulutlu 34

SİİRT Parçalı ve az bulutlu 30