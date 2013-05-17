Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun doğusundaki yağışlara ilave olarak, bugün sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Sinop, Isparta, Batman, Siirt ve Konya'nın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Samsun'un iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer sis görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGÂR: Ülkemiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra Bilecik ve Bursa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA Parçalı ve çok bulutlu bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 30
ÇANAKKALE Parçalı ve az bulutlu 27
EDİRNE Parçalı ve az bulutlu 30
İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
AYDIN Parçalı ve çok bulutlu 31
İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 28
MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu 26
AKDENİZ
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutl, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu 28
ANTALYA Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu 24
DALAMAN Parçalı bulutlu 29
HATAY Parçalı bulutlu 26
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Konya'nın kuzey kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Çankırı, Yozgat ve Kayserinin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
ESKİŞEHİR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
KONYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
SİVAS Az bulutlku ve açık zamanla paçalı bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde sisli 21
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin, bu gece saatlerinden itibaren doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
KASTAMONU Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu 23
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimleri ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 23
ORDU Parçalı, zamanla çok bulutlu 22
SAMSUN Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 21
DOĞU ANADOLU
Batısı az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) bölgenin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 17
MALATYA Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 20
TUNCELİ Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24
VAN Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 27
DİYARBAKIR Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 25
GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu 26
ŞANLIURFA Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 30