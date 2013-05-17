Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun doğusundaki yağışlara ilave olarak, bugün sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Sinop, Isparta, Batman, Siirt ve Konya'nın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Samsun'un iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Ülkemiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra Bilecik ve Bursa çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu bugün (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı 30

ÇANAKKALE Parçalı ve az bulutlu 27

EDİRNE Parçalı ve az bulutlu 30

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu bugün (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu 31

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 28

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu 26

AKDENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutl, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu 28

ANTALYA Parçalı, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu 24

DALAMAN Parçalı bulutlu 29

HATAY Parçalı bulutlu 26

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Konya'nın kuzey kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Çankırı, Yozgat ve Kayserinin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

ESKİŞEHİR Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

KONYA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

SİVAS Az bulutlku ve açık zamanla paçalı bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde sisli 21

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin, bu gece saatlerinden itibaren doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

KASTAMONU Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu 23

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimleri ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 23

ORDU Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

SAMSUN Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 21

DOĞU ANADOLU

Batısı az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) bölgenin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 17

MALATYA Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 20

TUNCELİ Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24

VAN Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 27

DİYARBAKIR Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 25

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu 26

ŞANLIURFA Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 30