Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin güney ve doğu kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde genellikle yağmur ve sağanak, güney bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Akdeniz bölge geneli, Muğla, Denizli'nin güney çevreleri, Adıyaman, G.Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Muğla, Denizli'nin güney çevreleri, Adıyaman, G.Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kısa süreli fırtına vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul, akşam saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı 15

İSTANBUL Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı 14

SAKARYA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı 15

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin (Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyon) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ile Denizli'nin güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 12

AYDIN Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

İZMİR Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

MANİSA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

ALANYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli yağmurlu 14

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 12

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

YOZGAT Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı 13

BOLU Parçalı ve çok bulutlu 12

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu 13

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

ORDU Parçalı ve çok bulutlu 12

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu 11

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 9

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 16

ŞIRNAK Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

VAN Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

DİYARBAKIR Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Denizlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, açıklarında 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, açıklarında 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.