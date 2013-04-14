Bugün hava nasıl olacak?

Kuzeybatı kesimlerde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yerel yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'in batısı ile zamanla Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sis görülecek.



Hava sıcaklığı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr ise genellikle kuzey ve batı, bu akşam saatlerinde batı bölgelerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli olmak üzere kuvvetli esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, kuzeybatı kesimlerde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğine dikkat çekerken, yerel dolu yağışı, yerel su baskını, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (17)

ANKARA: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (19)

İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (25)

ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. (26)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. (22)

SAMSUN: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli. (16)

ERZURUM: Az bulutlu. (13)

DİYARBAKIR: Az bulutlu. (23)

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, güney ve doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya'nın kuzeybatı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla Sinop dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.