Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye, Hatay, Adana'nın doğu kıyı ilçeleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 8 ila 14 derece olmak üzere doğu bölgelerde azalacağı, batıda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Rüzgârın; yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay, Adana'nın doğu kıyı ilçeleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, vb.) ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağışlar vb.) ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu 15

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 15

KIRKLARELI Parçalı ve çok bulutlu 14

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile ilk saatlerde Manisa’nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu 19

KÜTAHYA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

MANİSA Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri ilk saatlerde sağanak yağışlı 18

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay ile Adana'nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren doğu kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

MARMARİS Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmnin ediliyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

ORDU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan'ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 16

KARS Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

VAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ilk saatlerde güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

KİLİS Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Denizlerde hava

Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, gece batısı güneydoğudan 2 ila 4, ilk saatlerde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga Yüksekliği: 1,0 ila 2,0m Görüş Mesafesi: İyi, yağış anında orta.

MARMARA Çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga Yüksekliği: 0,5 ila 1,0m Görüş Mesafesi: İyi

EGE Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga Yüksekliği: 1,0 ila 1,5m, güneyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş Mesafesi: İyi.

AKDENİZ Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 açıkları ile gece yarısından sonra tamamında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga Yüksekliği: 2,0 ila 3,0m, batı Akdeniz kıyılarında 1,0 ila 1,5m, Görüş Mesafesi: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ Parçalı bulutlu ve yağmurlu Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga Yüksekliği: 0,25 ila 0,5m, Görüş Mesafesi: İyi.