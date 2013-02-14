Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yükseklerinde olmak üzere Göller Yöresi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Bolu ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve doğu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyıları, Akdeniz'in kıyı kesimi, Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile gece saatlerinde Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Yağışların İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 16

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 10

Tekirdağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 10



Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege Kıyıları'nda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KArahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

Aydın: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13



Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve İskenderun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'da kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Göller Yöresi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçelerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer), akşam saatlerinden itibaren il merkezi ile doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Fethiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 9



İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Çankırı'nın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Eskişehir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Konya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13



Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 14

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu 12

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13



Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Artvin: Parçalı bulutlu 12

Giresun: Parçalı bulutlu 14

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 15



Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Erzincan: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2

Iğdır: Parçalı ve az bulutlu 7

Van: Parçalı ve az bulutlu 5



Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi bekleniyor.

Adıyaman: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu 12

Siirt: Parçalı ve az bulutlu 14