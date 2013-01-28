Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde, gece saatlerinde İstanbul, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi tahmin ediliyor.



UYARILAR



Yağışların gece saatlerinde Batı karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (5-20cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile İstanbul'un yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 6

Sakarya: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Tekirdağ: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli karla karışık yağmur 5

Yalova: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7



EGE

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.Karahisar: Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur va kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu 11

Muğla: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12



AKDENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde göller yöresinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Burdur: Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

K.Maraş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusu ile bu sabah ve gece saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 6

Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 6

Konya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 8

Yozgat: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 6



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimleri ile gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bartın: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Sinop: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Zonguldak: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Amasya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

Ordu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının, akşam saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile zamanla Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Bingöl: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinbde yer yer sisli 5

Erzincan: Parçalı ve çok bulutlu 5

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Van: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile zamanla Ş.Urfa ve Diyarbakır'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatinde yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli yağmurlu, 11

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Kilis: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Siirt: Parçalı ve çok bulutlu 10