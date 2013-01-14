Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Antalya çevrelerinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, iç ve doğu bölgelerde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA ve DON OLAYI UYARISI: Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgarın, iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklenmektedir.

BALIKESİR Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli 12

BURSA Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli 11

ÇANAKKALE Parçalı bulutlu 14

İSTANBUL Parçalı bulutlu 9



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 7

AYDIN Parçalı ve az bulutlu 16

İZMİR Parçalı ve az bulutlu 14

UŞAK Parçalı bulutlu 8



AKDENİZ

Parçalı, doğusunun zamanla az bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve az bulutlu 13

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

K.MARAŞ Parçalı ve az bulutlu 10

MERSİN Parçalı ve az bulutlu 13



İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı, zamanla az bulutlu 7

ESKİŞEHİR Parçalı, zamanla az bulutlu 7

NİĞDE Parçalı, zamanla az bulutlu 6

SİVAS Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1



BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 7

DÜZCE Parçalı, zamanla az bulutlu 8

KARABÜK Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli 7

ZONGULDAK Parçalı, zamanla az bulutlu 9



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kesimi ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA Parçalı ve çok bulutlu 7

RİZE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu 9

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ile sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -3

ERZURUM Parçalı bulutlu, sabha ve gece yer yer sisli -3

VAN Parçalı ve çok bulutlu 1



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN Parçalı, zamanla az bulutlu 6

DİYARBAKIR Parçalı, zamanla az bulutlu 7

ŞANLIURFA Az bulutlu 10

SİİRT Parçalı, zamanla az bulutlu 3