Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde genellikle kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Samsun, Rize, Artvin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun güneydoğu bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı (Karayel), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuzey ve iç bölgeler ile Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Samsun, Rize, Artvin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma, vb.) karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da görülen yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı şeridinde hafif, kıyıların iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli don olayı beklendiğinden, zirai üretim faaliyetleri yürüten üreticilerimiz başta olmak üzere ilgilerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege: Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyılarında hafif, yer yer orta, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Bölgenin iç ve doğusunun parçalı çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Düzce ile zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesiminde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, yer yer orta, iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Rize ve Artvin, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli, kıyılarında hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülen yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle meydana gelebilecek çığ hadisesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle çığ hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu (2)

ANKARA: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı (-1)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu (4)

ADANA: Parçalı ve az bulutlu (17)Parçalı ve yer yer çok bulutlu, rüzgar güney kesimlerde kuvvetli (9)

ANTALYA: Az bulutlu (9)

SAMSUN: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4)

VAN: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı (1)

ERZURUM: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı (-5)

DİYARBAKIR: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (4)