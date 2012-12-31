T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer uyardı

31 Aralık 2012 13:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey ve İç Ege ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz Kıyılarında güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Güney Ege Kıyıları ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.


UYARILAR


Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ETİKETLER

havayağışuyarısağanaksisdon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24