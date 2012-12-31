Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey ve İç Ege ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz Kıyılarında güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Güney Ege Kıyıları ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.