Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr:Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.