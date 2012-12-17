Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın

Batı bölgelerdeki yağışların zamanla Türkiye'nin büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Serik) ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Hatay, Osmaniye, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Ülkemizin güney kıyılarında gökgürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu, zamanla Ülkemiz'in kuzeybatısında kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Serik) ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde Hatay, Osmaniye, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, görüş mesafesinde azalma, deniz ve kara ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.