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Yaşam

Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar, sis hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusuda uyardı

18 Kasım 2012 11:55

İç Anadolu başta olmak üzere Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Muğla'nın kıyı, İstanbul ve Kırklareli'nin ise kuzey kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülkenin genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genel olarak kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında yer yer doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.


Uyarılar


İç Anadolu başta olmak üzere Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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