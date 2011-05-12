Bugün hava nasıl olacak?

T24 - Sağanak yağışlar tüm yurtta etkili olacak, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.







Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İzmir ve Çanakkale çevreleri dışında yurt genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Akdeniz bölgesi ile Adıyaman, Tunceli, Kastamonu, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), iç ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Akdeniz bölgesi ile Adıyaman, Tunceli, Kastamonu, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı geçecek.(15)



ANKARA: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.(16)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu.(21)



ANTALYA: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.(19)

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı.(14)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.(17)



DİYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.(23)





Bölgelerde hava durumu



Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir) sağanak yağışlı geçecek.



EGE: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Mersin çevrelerinde, öğleden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde kısa süreli ve lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ardahan) ile gece saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





