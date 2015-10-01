Bugün gündemde neler var?

TBMM'nin yasama yılı açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Genel Kurul Salonu'nda yapılacak. Öncesinde TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. (14.00-15.00-Ankara)

Politika

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyetiyle genel merkezdeki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapacak. Demirtaş, ardından Eğitim-Sen heyetiyle görüşecek. (14.30-Ankara)

Ekonomi

TCMB Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantı özetini açıklayacak. (14.00-Ankara)

Dünya

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Lyon kentinde CHP Fransa Birlik Başkanlarıyla bir araya gelecek, partisince düzenlenecek etkinliklere katılacak. (Lyon)

BM Genel Kurulu genel görüşmelerine devam edilecek. Genel görüşmelerde Yunanistan, İsrail ve Almanya liderleri genel kurulda konuşacak. (New York)

Mina'da 769 hacının ölümüne, 934'ünün yaralanmasına neden olan izdiham faciasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Medine)

Güncel

Okmeydanı Cemevi bahçesinde Uğur Kurt'un polisin açtığı ateşte başından yaralanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili duruşmaya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (13.30-İstanbul)

Kadıköy Kent Dayanışması, Kurbağalı Dere ile ilgili Yoğurtçu Parkı'nda basın açıklaması yapacak. (12.30-İstanbul)

Çeçen İçkerya Fahri Konsolosu Medet Önlü'nün Mayıs 2013 günü suikast ile öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (14.00-Ankara)

Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizespor'la yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda Beşiktaş – Sporting Lizbon, A Grubu'nda ise Celtic – Fenerbahçe maçları oynanacak. (20.00-22.05-İstanbul-İskoçya)

Süper Lig takımlarının haftanın maçlarıyla ilgili hazırlıkları takip edilecek.