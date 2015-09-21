Bugün gündemde neler var?

Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 26. dönem milletvekili aday tanıtım toplantısına katılacak.

Politika

- Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, İzmit Belsa Plaza'da, HDP'nin kahvaltılı aday tanıtım toplantısına katılacak. (10.00-Kocaeli)

- HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen genel merkezde seçim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. (11.30-Ankara)

Ekonomi

- TÜİK, Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi ile Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. (10.00-Ankara)

Dünya

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.(Moskova)

- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edilecek. (Lefkoşa)

- Avrupa'nın gündemini sarsan 'Göçmen Krizi' konusunda gelişmeler izleniyor. (Brüksel- Berlin-Budapeşte)

Güncel

- Gazeteci ve hukukçu Gültekin Avcı ile birlikte emniyet mensuplarının tutuklanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İstanbul)

- Edirne'deki Suriyelilerle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Edirne)

Spor

- Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 5. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. (20.00-Ankara)