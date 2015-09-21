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Gündem

Bugün gündemde neler var?

Ekonomide, politikada dünyada ve sporda hangi gelişmeler yaşanacak?

21 Eylül 2015 12:43

Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 26. dönem milletvekili aday tanıtım toplantısına katılacak.

 

Politika

- Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, İzmit Belsa Plaza'da, HDP'nin kahvaltılı aday tanıtım toplantısına katılacak. (10.00-Kocaeli)

- HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen genel merkezde seçim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. (11.30-Ankara)

 

Ekonomi

 

- TÜİK, Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi ile Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. (10.00-Ankara)

 

Dünya

 

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.(Moskova)

- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edilecek. (Lefkoşa)

- Avrupa'nın gündemini sarsan 'Göçmen Krizi' konusunda gelişmeler izleniyor. (Brüksel- Berlin-Budapeşte)

 

Güncel

 

- Gazeteci ve hukukçu Gültekin Avcı ile birlikte emniyet mensuplarının tutuklanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İstanbul)

- Edirne'deki Suriyelilerle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Edirne)

 

Spor

 

- Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 5. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. (20.00-Ankara)

 

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