Bugün gündemde neler var?

Siyasi partiler saat 17.00'ye kadar YSK'ya milletvekili aday listelerini teslim edecek. Saat 11.00'de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, basın mensupları ile TBMM'de sohbet toplantısı yapacak.

9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla bugünden itibaren tatile çıkacakların yollarda oluşturacakları trafik yoğunluğu takip edilecek.

Cihan'ın derlediği gündemdeki gelişmeler:

Politika

- Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etme süresi saat 17.00'de dolacak. (Ankara)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1 Kasım seçimlerine katılacak milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edecek. (11.00-Ankara)

- MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, basın mensupları ile TBMM'de sohbet toplantısı yapacak. (11.00-Ankara)

Ekonomi

- TÜİK, 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı yayınlayacak. (10.00-Ankara)

- TOBB, Ağustos Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket Verileri'ni açıklayacak. (10.00-Ankara)

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 'ülke görünüm' raporunu açıklayacak. (New York)

- Kazakistan'ın finans merkezi Almatı'da, bölgenin önemli fuarlarından olan Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı düzenlendi. Bu sene 18. kez açılan fuar, lojistiğin ve transportun zirvedeki firmalarını bir araya getirdi. (Almatı)

Dünya

- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Londra'yı ziyaret edecek. Kerry, bölgesel meseleleri görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile bir araya gelecek. (Londra)

- İngiltere Başbakanı David Cameron, Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile görüşecek. (Londra)

- Yunanistan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi partilerin son mitingleri takip ediliyor. (Atina)

- Avrupa'nın gündemini sarsan 'Göçmen Krizi' konusunda gelişmeler izleniyor. (Brüksel-Berlin-Budapeşte)

- Yemen'deki çatışmalar ve gelişmeler takip ediliyor.

Güncel

- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 'Türkiye: Kutuplaşmış bir ülkede gazetecilerin hak ve özgürlüğünü savunmak' konulu konferansın sonuç bildirgesi TGC'de düzenlenecek toplantı ile kamuoyuyla paylaşılacak. (15.00- İstanbul)

- Bitlis'ten Muş'a göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Özel Harekat polisi Cüneyit Bankur'un cenazesi, cuma namazına müteakiben Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (Elazığ)

- 9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla bugünden itibaren tatile çıkacakların yollarda oluşturacakları trafik yoğunluğu takip ediliyor.

- 07-10 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek Uluslararası Tıbb-ı Nebevî Kongresi'nin basın toplantısı gerçekleştirilecek. (10.00-Adana)

- 15 Eylül'de kapatılan Tunceli-Pülümür ile Tunceli-Ovacık karayollarının ulaşıma açılması bekleniyor. (Tunceli)

Spor

- Futbolda şike iddiasıyla ilgili açılan davanın yeniden görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (10.00- İstanbul)

- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe maçı öncesinde Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (12.00-Bursa)

- Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 5. haftası Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu-Osmanlıspor FK maçlarıyla başlıyor. (20.00-İstanbul-Mersin)

- PTT 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor-Göztepe, Samsunspor-Boluspor, Karşıyaka-1461 Trabzon ve Balıkesirspor-Adanaspor maçları oynanacak. (19.30-20.00-Denizli-Samsun-İzmir-Balıkesir)

- Eurobasket 2015 yarı final ikinci maçında Sırbistan ile Litvanya karşı karşıya gelecek. (22.00-Fransa)