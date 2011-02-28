‘Bugün git yarın gel’ dönemi bitiyor

HÜLA KARABAĞLI T24/ ANKARA

Vatandaş ile devlet arasında anlaşmazlık konularının mahkemeye gitmeden önce çözümünü öngören, kamuoyunda ‘Ombudsmanlık’ Kurumu olarak bilinen düzenleme yasalaşmayı beklerken TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman, T24’e, “Tasarının, Meclis kapanmadan çıkarılmasını amaçlıyoruz. Yasa, devlette “ Bugün git yarın gel” dönemini tamamen bitirecek” dedi.

'Asık suratlı memura inceleme'

Tasarının, devlet vatandaş arasında daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olacağını söyleyen Akman, “10 dakikada bitirilecek işler var. Ancak, ilgili memur isterse bunu zamana yayıyor. Bir karış asık suratla vatandaşı geldiğine pişman ediyor. Artık, böyle bir yüz ifadesiyle karşılaşılmayacak” diyen Akman, Anayasa’ya özellikle ‘idarenin tutum ve davranışları’ ibaresinin bu nedenle konulduğunu söyledi. Akman, kamu görevlisinin keyfi tutum ve davranışlarının şikayet edileceğini ve kamu denetçilerinin bunları inceleyeceğini söyledi.

Tasarı ne getiriyor



-Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM’ye bağlı görev yapacak

-Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, re’sen imzaladığı karar ve emirler, yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin sırf askeri nitelikteki faaliyetleri kurumun görev alanı dışında tutulacak.

-Kuruma gerçek ve tüzel kişiler başvuracak. Başvuru elektronik ortamda ya da diğer iletişim araçlarıyla yapılacak.

-Yapılan başvurulardan; belli bir başvuruyu içermeyenler, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar incelenmeyecek.

-Valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru yapılabilecek. Başvurulardan ücret alınmayacak.

-İnceleme ve araştırma konularıyla ilgili tanık ve ilgili kişiler dinlenecek.

-Araştırma konularıyla ilgili Kurum, inceleme ve araştırmasını 6 ay içinde sonuçlandıracak.

-Kurumda, bir baş denetçi ve en fazla 10 denetçiyle genel sekreter, uzman, uzman yardımcısı ve diğer personel görev yapacak.

-Kurum gerekli gördüğü yerlerde ‘büro’ açabilecek.

-Baş denetçi ve denetçiler görevlerine başlarken baş denetçi TBMM Genel Kurulu’nda; denetçiler ise TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonları’nın oluşturduğu komisyonda ant içecekler. Baş denetçi ve denetçiler 4 yıl görev yapacak.

-Raporlar, TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında oluşan Karma Komisyona sunulacak.

-Karma Komisyon, isterse görüşlerini de eklediği raporu TBMM Başkanlığı’na gönderecek.

-İlgili rapor TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.