Bugün Dünya Solaklar Günü!

ABD'de solaklar arasında dayanışmayı artırmak için “Left Handers Day” adı ile ilk kez kutlanmaya başlayan ‘Dünya Solaklar Günü’, 24 yaşında.

Her yıl 13 Ağustos’da kutlanan ‘Dünya Solaklar Günü’ kapsamında sosyal medya kullanıcıları Facebook, Instagram ve Twitter’da #lefthandersday etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor.

Bu yılki ‘Dünya Solaklar Günü’ nedeniyle açıklanan son araştırmaya göre, solaklar kendilerini ‘solak olduğu için’ diğer insanlara göre daha ‘ayrıcalıklı’ görüyor. Hatta tarihteki önemli kişiliklere bakarak kendilerine solaklığın tanrı tarafından sunulmuş bir ‘süper güç’ olduğuna bile inanıyor...

Gerçekten de solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken beceri ve zekaları ile bu yüzde 10’luk oranın üzerinde bir performans gösteriyor...