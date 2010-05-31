Bugün Dünya Sigara İçmeme Günü!

T24- Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1.3 milyar kişi sigara içiyor. Başlıca tetikleyicisi sigara kullanımı olan kanserlerden ve kalp-damar-akciğer hastalıklarından ölen kişi sayısı dünyada en az 10 milyon. Toplam 25 milyon insan ise kanserle boğuşuyor.







Türkiye’de halen yaklaşık 20 milyon kişi sigara içiyor. Sigara satın almak için harcanan para günde yaklaşık 70 milyon TL. Türkiye sigara tüketiminde Avrupa ülkeleri arasında üçüncü, dünya ülkeleri arasında da yedinci sırada yer alıyor. Türkiye’de sigara kullanımı dolayısıyla yılda yaklaşık 110 bin kişinin öldüğü biliniyor. Ülkemiz topyekün bir savaşa girse bu kadar insanını kaybetmez.



Bu kadar karanlık bir tabloya bakınca bu konuda ciddi bir savaş vermemizin gerekliliği de ortaya çıkıyor.



Gelin bu günü fırsat bilelim ve sigaradan kurtulalım. Başta kendi sağlığınız olmak üzere, aileleriniz, arkadaşlarınız, işiniz ve ülkeniz için çok önemli olan bu kararı verin ve sigaraya dur deyin. Bu kararı verip uygulayacak olan sizlersiniz. Zor ama asla olanaksız değil. Aşağıdaki link bu konuda size destek olacaktır...





http://www.dumansizhayat.org/