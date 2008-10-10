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Sağlık

Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü

WHO, Ruh Sağlığı Günü’nde gelişmekte olan ülkelerdeki ruh hastalarının tedaviye ulaşamadığına dikkat çekti.

10 Ekim 2008 03:00

Dünya Sağlık Örgütü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde gelişmekte olan ülkelerdeki ruh hastalarının tedaviye ulaşamadığına dikkat çekti.

Dünyada 500 milyon kişi ruhsal sorun yaşıyor

Her dört kişiden birinin ruhu sorunlu

Radikal’de yer alan habere göre, WHO yetkilileri yoksul ülkelerde dört ruh hastasından üçünün tedavi göremediğini, hükümetlerin ruh sağlığına daha fazla para ayırması gerektiğini belirtti. Örgütün verilerine göre ülkelerin büyük kısmı, ruh sağlığına sağlık bütçelerinin yüzde 2’sinden azını ayırıyor. Oysa uzmanlar, yoksul ülkelerin şizofreni, çoklu kişilik bozukluğu, depresyon ve alkolizm gibi hastalıklar için gereken temel tedavinin kişi başı yıllık maliyetinin sadece 20 ABD Cent’i (28 YKr) olacağını söylüyor.

Tablo Türkiye’de de pek iç açıcı değil. Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Şeref Özer’e göre, Türkiye’de 15-55 yaş nüfusta en yaygın beş hastalıktan biri depresyon ve anksiyete bozuklukları.

Çalışma 2006’da başladı

Ruh Sağlığı Platformu, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun düzenlediği basın toplantısında konuşan uzmanlar da Türkiye’nin ruh sağlığı konusundaki en temel eksiğinin hâlâ bir ruh sağlığı yasası çıkmaması olduğuna dikkat çekiyor.

Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Peykan Gökalp de ruh sağlığı yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ruh Sağlığı Platformu’nun 2006’da yasa çıkarmaya yönelik başlattığı ‘Ruh Sağlığı Yasası-Hemen Şimdi’ başlıklı kampanya da yasa çıkana dek sürecek.

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