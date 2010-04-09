Bugün Dünya Romanlar Günü

T24 - "Uluslararası Romanlar Günü" bugün Avrupa Komisyonu'nun iki gün sürecek konferansıyla başladı. Konferansta, Avrupa'da zor koşullarda yaşayan Romanlar'ın sorunlarına çözüm aranıyor.



Uluslararası Romanlar Günü kapsamında Avrupa Komisyonu Cordoba’da iki günlük bir konferans düzenledi. Yaşadıkları yerlerden sürülüp, farklı ülkelerde yaşamaya mecbur bırakılan Romanlar zor koşullarda yaşıyor. Yıllardır yaşadıkları yerlerden koparılarak, daha zor şartlara mahkum edilen Roman çocukları yardıma muhtaçlar.



Avrupa genelinde sayıları 12 milyonu bulan Romanlar en yoğun olarak Makedonya’nın Sutka kentinde yaşıyorlar. Bir çok ülkeden sürülen Romanlar okuma yazma oranları, fakirlik ve işsizlik oranları açısından Avrupa’daki en zayıf topluluğu oluşturuyorlar.



Avrupa Komisyonu Cordoba'daki konferansta Romanların durumunu ele alıyor.





Yeni yurtları Makedonya...



Makedonya’nın Sutka kenti Romanların en sık yaşadığı, belki de yaşamak zorunda kaldığı kenti. Almanya başta olmak üzere, Avrupa’nın farklı yerlerinden sürüldükçe bu bölgede toplanılmış. Ancak hayat standartları düşen Roman aileler, yardım kuruluşlarının desteğiyle ve dilenerek hayatlarını sürdürüyorlar.



Sutka’daki Nadez yardım kuruluşu, Makedonya’daki Romanlara yardım etmek isteyen Katolik kilisesine bağlı yardım kuruluşu tarafından oluşturuldu. Nadez , “umut” anlamına geliyor. Avrupa Birliği ve Alman Yardım Kuruluşları tarafından da destek görüyor. Yıllardır farklı yerlerden gelmek zorunda kalan ve en doğru tabirle ortada kalan Roman ailelerine destek veriyor.



Nadez bu projeyi yıllar önce başlattı. Özellikle bakıma muhtaç çocuklara destek oluyor. "Projeye dahil olup, Roman ailelerine yardım etmeye başladığım ilk yıllarda, fakirliklikleri beni şoke etti” diyen 16 yıllık Nadez'ci, Romanların kurtuluşu için eğitimin tek çare olduğunu belirtiyor.





Çocuklar okula gidemiyor



Eğitim Roman çocuklar için çok uzak bir hayal. Fakirlik ve işsizlik nedeniyle okula gitmek yerine, dilenmek ya da çöplerden plastik toplamak zorunda kalıyorlar. Son derece geleneksel bir hayat sürdüren Romanlarda, kız çocukları erken evlendirildiği için de, okula gitmenin tamamen imkansız olduğu belirtiliyor.



Romanların yaşadıkları zorluklar ve ayrımcılık farklı kurumlarca ve kişilerce sıkça dile getiriliyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu konferansından çıkacak sonuçların Romanlar için son derece önemli olduğu belirtiliyor.







