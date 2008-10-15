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Sağlık

Bugün Dünya Meme Sağlığı Günü

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanseriyle mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu söyledi.

15 Ekim 2008 03:00

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen, Dünya Meme Sağlığı Günü çerçevesinde NTV’ye yaptığı açıklamada, “Meme Sağlığı Derneği olarak Bahçeşehir’de meme tarama projesi yapıyoruz. Bu proje bir ilk. On yıl süreyle kadınlar izlenecek ve taramalar yapılacak” diye konuştu.

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Tüm kadınların meme kanseri riski taşıdığına dikkat çeken Özmen; risk gruplarında önceliği birinci derecede akrabalarında meme kanseri taşıyanların oluşturduğunu söyledi. Hiç doğurmayan ya da geç doğuran, uzun süre hormon tedavisi gören ve erken yaşta âdet gören kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu aktaran Özmen, “Her kadın her ay elle muayene yapmalı. Doktora gitmeden de hastalığı teşhis edebilmek mümkün. 40 yaşından itibaren meme ayda bir kez elle kontrol edilmeli. Meme başında sorun var mı bakılmalı. Duş alırken sağ elle sol meme, sol elle de sağ meme kontrol edilmeli. Arkasından da yatarak kontrol yapılmalı” diye konuştu.

20-40 yaş arası kadınların üç yılda bir, 40 yaşından büyük kadınların ise her yıl doktora gitmesi gerektiğini vurgulayan Özmen, “Erkeklerde de kadınlar kadar sık olmasa da meme kanserine rastlanıyor. Bunu önlemek için, erkekler 50 yaşından sonra memelerini elle kontrol etmeli. Her 100 erkekten birinde meme kanseri görülüyor” dedi.

Erken teşhis çok önemli

Meme kanseriyle mücadelede erken teşhisin önemini anlatan Özmen, teşhis erken konulduğu takdirde sadece kitlenin memeden çıkarıldığını ve memenin zarar görmediğini söyledi. Her yıl dünyada 1.5 milyon insanın meme kanserine yakalandığına dikkat çeken Özmen, “Tedavisi kolay bir kanser. Erken teşhis edilirse tedavi edilebilir” diye konuştu. Kitle büyükse memenin alınacağını belirten Özmen, alınan memenin yerine protezle yeni meme yapıldığını ve ilerleyen plastik cerrahi teknolojileri sayesinde çok iyi sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Meme Sağlığı Derneği Başkanı Sena Kaleli de, 50 yaş üzerindeki kadınlarda 50 yaş altındaki kadınlara oranla dört kat daha fazla meme kanserine rastlandığını belirterek, “Ailede meme kanseri varsa risk artıyor. Sağlık Bakanlığı yılda bir kez mamografi çekilmesini öneriyor. Yoğun egzersiz, bol sebze meyve tüketimi ve alkolün bırakılmasıyla birlikte, meme kanserine yakalanma riski yüzde 40 azalıyor” dedi.

Meme kanseriyle ilgili henüz Türkiye’ye özgü bir istatistik olmadığına değinen Özmen, İstanbul ve Marmara’da çalışmaların başladığını aktardı.

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