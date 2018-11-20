Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı; 3 bin 19 çocuk cezaevinde

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların maruz kaldığı her türlü istismarı ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre 18 ayda 21 bin 957 çocuk gebe hastanelerde kayıt altına alınmış. Yani her gün 40’dan fazla çocuk anne olmaya zorlanmış. Öt yandan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre de 31 Ekim itibariyla 743’ü annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin 19 çocuk cezaevinde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER), CHP Milletvekili Ali Şeker’in istismar sonucu hamile kalan çocuklar hakkındaki bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtlar, korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi verilere göre, Ocak 2017’den Haziran 2018’e kadar geçen 18 ayda 21 bin 957 çocuk hamilelik dolayısıyla hastanelerde kayıt altına alındı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı yanıtladı: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Şeker’e verilen yanıtta Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde bin 490, özel hastanelerde 36, üniversite hastanelerinde ise 118 sosyal hizmet uzmanının sosyal çalışmacı unvanıyla hizmet verdiği de ortaya çıktı. Sosyal hizmet uzmanlarına büyük görev düştüğünü belirten Şeker, “Sağlık Bakanlığı sosyal hizmet uzmanı sayısını bir an evvel artırmalı. Vakaların tespiti ve adli makamlara hızla aksettirilmesi için sağlık personeline gerekli eğitim ciddiyetle verilmeli” diye konuştu.

Son olarak geçen Ocak ayında İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzden fazla hamile çocuk skandalı ortaya çıkmıştı.

Çocuk işçilik yüzde 20 arttı

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlanan raporda ise, AKP döneminde çocuk işçiliğin, çocuğa yönelik cinsel istismarın ve tarikatların eğitimdeki etkinliğinin nasıl arttığı verilerle ortaya konuldu.

Raporda, 2017 yılsonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğu, bu nüfusun 22 milyon 883 bin 288'inin çocuklardan oluştuğuna işaret edildi. 2018 yılının iktidar tarafından, “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğini önlemek bir yana daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemelerin yapılmaya devam ettiğine dikkat çekildi. AKP döneminde çocuk işçiliğinin yüzde 20 arttığı ve Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi olduğu belirtilerek, “Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı olarak çalışıyor. Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula devam edemiyor” denildi.

"1 milyon çocuk tarikatların elinde"

Raporda, okul öncesi eğitime katılım oranının OECD’de yüzde 78, Türkiye’de ise sadece yüzde 9 olduğu vurgulandı. Rapora göre, ilkokul çağındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 91,18’lerde, ortaokul çağında öğrenim görenlerin oranı ise yüzde 95,68. Lise çağındaki çocukların net okullaşma oranı da 2017 yılında tüm yılların en düşük seviyesinde. 240 bin 902 çocuk lise çağındaki zorunlu eğitime katılamıyor.

Türkiye’de bir milyon çocuk ise tarikat elinde eğitim görüyor. Giderek artan bu özel eğitim kurumlarının 3’te 1’i bir tarikata bağlı. Üniversite yurtları hariç tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 224 bin. İmam hatip lisesi sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de bin 408’e çıkarılmış.

"Yılda 8 bin çocuk istismar ediliyor"

Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiğine dikkat çekilen raporda Türkiye'nin, çocuklara yönelik cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada 3. sırada yer aldığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

“Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarının sayısı son 10 yılda 4 kat arttı. Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı isleniyor. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.”

10 yılda 153 bini aşkın istismar davası

Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir komisyon kurularak Meclis’te çocuk adalet sisteminin araştırılması yönünde önerge veren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Adalet Bakanlığı'nın verilerini de paylaştı.

Buna göre, ceza mahkemelerinde TCK uyarınca karara bağlanan davalardaki çocuğa cinsel istismar suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sayılarının toplamda 153 bini geçen son on yıllık değişimi şöyle:

2007-- 3 bin 718

2008-- 4 bin 261

2009-- 6 bin 415

2010-- 10 bin 900

2011-- 14 bin 066

2012-- 17 bin 457

2013-- 19 bin 754

2014-- 22 bin 865

2015-- 21 bin 175

2016-- 16 bin 487

2017-- 16 bin 041