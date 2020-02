Bugün Dünya Çevre Günü; AKP'li de CHP'li de nükleere karşı çıktı

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Enerji Tercihleri Araştırması”na göre katılımcıların 4’te 3’ü iklim değişikliği konusunda endişeli. Katılanların yüzde 68’i “nükleer” santrala karşı. Nükleer santrallara karşı olanların yüzde 80’i CHP’li iken yüzde 62’si AKP’li. Nükleer yerine önerilen ise güneş ve rüzgâr enerjisi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların 4’te 3’ü iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların dörtte biri Türkiye’de hükümetin iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise çeşitli siyasi görüşteki yurttaşların nükleer enerjiye karşı olduklarını söylemeleri. Türkiye’nin enerji konusunda tercihi ise büyük oranda güneş ve rüzgâr.

İklim Haber ve Konda Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırma kamuoyuna açıklandı. 30 kent merkezi, 100 ilçe ve 147 mahalle ve köyünde yapılan anket çalışması 2 bin 595 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Araştırma çerçevesinde katılımcılara, 2017 yılında Avrupa Sosyal Anketi tarafından 18 ülkede sorulan “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz” sorusu yöneltildi. Görüşülen kişilerin yüzde 25’i “çok endişeliyim”, yüzde 50’si ise “endişeliyim” yanıtını verdi. Bu sorudan elde edilen veriler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin bu soruya oldukça yüksek oranda “endişeliyim” dediği ortaya çıktı.

“Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 86.8’i “evet” yanıtı verirken yüzde 10’u “hayır” dedi. “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları artıyor mu yoksa azalıyor mu” sorusuna, katılımcıların yüzde 76.3’ü “artıyor” diye yanıt verirken, sadece yüzde 6.5’i “azalıyor”

AKP’liler de istemiyor

Ankete göre her 10 kişiden 7’si yaşadığı yerin yakınına nükleer santral yapılmasını istemiyor. Her iki kişiden biri yaşadığı yerin yakınına kömür santralı yapılmasını istemiyor. AKP’liler, İyi Parti’liler ile birlikte kömür santralına en çok karşı çıkanların başında yer alıyor. AKP’lilerin yüzde 57’si, İYİ Partil’ilerin ise yüzde 61’i kömür santrallarına karşı. nükleer santrallara karşı çıkanların oranı yüzde 80 ile en yüksek CHP’liler arasında görülüyor. AKP’lilerin yüzde 62’si de yaşadığı yerin yakınındanükleer santral istemiyor. Ankete göre toplumun dörtte biri iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor. Neredeyse her iki kişiden biri de bu konuda Türkiye’nin harekete geçeceğine inanmıyor.