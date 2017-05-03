Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü; Türkiye'de 159 gazeteci cezaevinde!

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne Türkiye tutuklu gazetecilerle giriyor. "Türkiye’de basın özgürlüğünün tamamen yok edildiğine" dikkat çeken basın meslek örgütleri ve siyasetçiler, aralarında Cumhuriyet yazar, çizer ve yöneticilerinin de bulunduğu cezaevindeki 159 tutuklu gazetecinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Dünya Basın Özgürlüğü nedeniyle yapılan açıklamada, "Ülke barışının sağlanabilmesi için cezaevinde bulunan 159 gazeteci bir an önce serbest bırakılmalıdır. İnanıyoruz ki zor dönemler geçecek, gazetecilere reva görülen bu zulüm bitecek, buna sebebiyet veren siyasiler elbet bir gün gidecek ama gazetecilik hep var olacak” dendi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Silivri’de toplanıyor. Tutuklu gazeteci eşlerinin de katılacağı toplantı, Silivri Cezaevi’ne en yakın nokta olan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de yapılacak.

Türkiye Gazeteciler Sendikası ise Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü bakımından tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ifade ederek Dünya Basın Özgürlüğü gününde cezaevindeki gazeteci ve yazarların serbest bırakılması için yine sokağa çıkacaklarını açıkladı. TGS bugün saat 12.00 da Galatasaray Lisesi önünde toplanacak.

DİSK Basın İş’ten yapılan açıklamada ise "Basın özgürlüğünün demokrasi için, insan haklarının tanındığı bir düzen için ön koşul olduğunu hep söyledik. Tutuklu gazetecilerle, yargılanan gazetecilerle, kalemi makinesi elinden alınan gazetecilerle Türkiye’de yaşayan her yurttaşın da söz hakkı bir kısıtlanmış oluyor. Basın kuruluşlarının kapatılmadığı, gazetecilerin baskıya maruz kalmadığı bir ülke için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dendi.

"Özgürlüğün Ö'sü yok"

Onlarca gazetecinin aylardır cezaevinde tutulduğunu, bu gazetecilerin birçoğunun iddianamesinin bile hazırlanmadığını belirten CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Sanırım suçlayacak bir şey bulamadıkları için iddianame de yazamıyorlar” diye konuştu. Basın özgürlüğünün Ö’sünün bile kalmadığını, iktidarın gerçeği yazan kim varsa, susturmak için her türlü yöntemi uyguladığını belirten Yarkadaş, cezaevindeki onlarca gazetecinin yaşam koşullarının git gide zorlaştığına dikkat çekti. Yarkadaş, “Cumhuriyet gazetesi yazarları hâlâ istedikledi kitapları okuyamıyor. Onlara gönderilen kartlar ve mektuplara keyfi bir biçimde el konuluyor’’ dedi. Yarkadaş, “Birgün gazetesi çalışanları ise iddianame bekliyor ama yandaş medya, Birgün çalışanlarını infaz etmekten geri kalmıyor. Sanıkların görmediği iddianame, yandaş medyanın sayfalarında cirit atıyor” diye konuştu.

Tutuklu gazetecilerin bırakılmasını isteyen Yarkadaş, "Cumhuriyet yazarları aylardır adeta rehin tutuluyor. Yazarlara ağır bir bedel ödetiliyor. Cumhuriyet yazarlarını artık serbest bırakın; tutukluluk işkenceye dönüştürüldü" dedi.