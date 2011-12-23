'Bugün de Tarkan öldü' dediler

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HaberTürk'te yer alan haber göre; hemen hemen her gün ünlü bir sanatçının öldüğü haberi özellikte twitter'dan hızlı bir şekilde yayılıyor. Megastar Tarkan içinde trafik kazasndan öldü gibi haberler çıkınca hayranları bir an panikledi. Bunu duyan Megastar'ın müzik şirketi böyle bir kazanın yaşanmadığını belirterek Tarkan'ın yurt dışında olduğunu belirttiler ve olayın hemen kapanmasını sağladılar.