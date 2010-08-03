Bugün de aşırı sıcak var

T24- Hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek. Yüksek sıcaklık uyarısı Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





Bazı illerde hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:





İSTANBUL: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu (31)





ANKARA: Az bulutlu ve açık (37)





İZMİR: Az bulutlu ve açık (36)





ADANA: Parçalı bulutlu (35)





ANTALYA: Az bulutlu ve açık (42)





SAMSUN: Parçalı bulutlu (32)





ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (29)





DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (41)





Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:





MARMARA: Az bulutlu ve açık doğusu parçalı bulutlu





EGE: Az bulutlu ve açık





AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu





İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık zamanla güneyi parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, zamanla doğusu çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık.



