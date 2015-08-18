Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu'ndan kritik görüşme

CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerinin ardından MHP'yle de hükümet kurma konusunda uzlaşma sağlayamayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün saat 19:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
Davutoğlu, bu görüşme öncesinde saat 14:00'te MKYK'yı toplayacak.
"Cumhurbaşkanı'mız ile görüştükten sonra gerekirse görevi iade ederim" açıklaması yapan Başbakan Davutoğlu'nun görevi Cumhurbaşkanı'na iade edeceği öğrenildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verip vermeyeceği soru merak konusu.