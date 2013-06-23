Bugün bu yollara dikkat

Sivas olaylarının 20. yıl dönümü nedeniyle Kadıköy'de gerçekleştirilecek miting sebebiyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas olaylarının 20. yıl dönümü nedeniyle Kadıköy'de gerçekleştirilecek miting sebebiyle bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Buna göre, saat 12.00'dan itibaren Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Taşköprü Caddesi, Kışla Caddesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, Albay F. Sözdener Caddesi ise ihtiyaç duyulduğunda ulaşıma kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak, Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akımı, Burhanfelek Caddesi'nden E-5 yönüne ve Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine, Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akımı Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine, Moda'dan gelen trafik akımı da Mühürdar kavşaktan geri yönlendirilecek.