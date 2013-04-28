Bugün bu yollara dikkat

İstanbul'da bugün yapılacak olan 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Galata Köprüsü-Boğaziçi Köprüsü-Bağdat Caddesi-Bostancı Caddesi-Bostancı Gösteri Merkezi önünde son bulacak olan 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul Etabı kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar ise şöyle:

Kapatılacak yollar;

Yeni Kapı Sahil Güney Yol Kennedy Caddesi ve katılım yolları, Sirkeci-Galata Köprüsü arası, Kumkapı, Çatladıkapı, Cankurtaran, Sarayburnu, Ankara Caddesi'nden güney istikameti saat 11.00'den itibaren,

Perşembe Pazarı, Necatibey Caddesi, Kabataş Sahil Yolu, Dolmabahçe Meydan, Çırağan Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Güney Katılım, Esentepeden Boğaziçi Köprüsü Güney Katılımı saat 11.00'den itibaren,

Boğaziçi Köprüsü Güney Yol, Altunizade Kavşağı, Uzunçayır Kavşağı (Otosan Köprü) gidiş istikameti saat 12.30'dan itibaren,

Recep Peker Caddesi ve Kızıltopraktan Kalamış Fener Caddesi, Opr. Cemil Topuzlu Caddesi'ne (Caddebostan Sahil Yolu) çıkan bütün yollar, Bostancı Meydan'dan (Turgut Özal Bulvarı) Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti ve sahil yolu Kadıköy istikameti ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden (Minübüs Yolu) Bağdat Caddesi'ne çıkan bütün yollar saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapalı olacak.

Alternatif yollar;

Yenikapı istikametinden gelen sürücüler Atatürk Bulvarı'nı takiben kemerlerden Unkapanı Köprüsü istikametine ve Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden Cemil Birsen Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Eminönü istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Ordu Caddesi-Tiyatro Caddesi-Koska Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Perşembe Pazarı'ndan gelen sürücüler ise Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecek.

Çırağan Caddesi'nden gelen araçlar Palangalar Caddesi'ne, Fi-Yapı İnönü Stadı, Salı Pazarı Fındıklı ve Boğazkesen Caddesi'nden gelen sürücülerin de Karaköy istikametine yönlendirileceği belirtildi.

Sait Çiftçi'den Boğaziçi Köprüsü güney istikametine (Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler) gelen akım Barbaros Bulvarına, Beşiktaş İskele'den gelen sürücüler ise Çırağan Caddesi'ne yönlendirilecek.

Balmumcu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü güney istikametine gelen sürücülerin Büyükdere Caddesi'ne, Esentepe'den Boğaziçi Köprüsü'ne gelen araçların da Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarına yönlendirileceği kaydedildi.

Kapanan Boğaziçi Köprüsü Güney geçişleri için trafik ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirme yapacak.

Anadolu Yakası'nda Sahil Yolu Bostancı Meydan'dan Kızıltoprak ve Recep Peker Caddesi'nden gelen sürücüler de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne (Minübüs Yoluna) yönlendirilecek.