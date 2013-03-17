Bugün bu yollara dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün Kazlıçeşme Meydanı'nda yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kutlamalar dolayısıyla saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erinceye kadar 10. Yıl Caddesi (Sahil kuzey güney girişleri ve Belgratkapı arası), Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abay Caddesi ve Zakir Başı Sokak, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü, Anıt Mezar'dan gelip 10. Yıl Caddesi'ne girişler, Samatya Hastanesi yanından sahil kuzey yola çıkışlar, Namık Kemal kavşaktan kuzey yola dönüşler, Kazlıçeşme Pazar önü (Muammer Aksoy Caddesi) trafiğe kapalı olacak.

Pertevniyal Lisesi yanından gelen akış Aksaray Millet Caddesi ve Vatan Caddesi'ne yönlendirilecek, Mudurnu varyanttan Aksaray içerisinden-İSKİ yanından gelen akış ise Mudurnu varyant üzerinden geri çevrilecek.

Ekrem Kurt Bulvarı'ndan sahil güneye dönüşler, sahil güney Taşhanlar varyanta yönlendirilirken, Zeytinburnu Belediyesi yanından güney yola akış verilmeyecek, kuzey yola sevk edilecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak belirlenen güzergahlar ise şöyle:

D-100 kuzey güney yol

Hal yolu kuzey–güney yol

Havuzlu Kavşak–Atatürk Havalimanı Caddesi–Basın Ekspres yolu

Ataköy Sahil–Adnan Kahveci Bulvarı

Ataköy Sahil Strazburg Caddesi–Ataköy Bulvarı

Bakırköy Taşhanlar Köprü–Ekrem Kurt Bulvarı–Emine Erkul Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi