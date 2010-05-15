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Yaşam

Bugün Batı'da sağanak görülecek

Sıcaklıklar kendini hissettirirken, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağış bekleniyor.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sıcaklıklar kendini hissettirirken, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağış bekleniyor. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesinin batısından başlayarak, Ege ve Marmara Bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesinde, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Koaceli, Sakarya, Bursa ve Balıkesir, Ege Bölgesi'nde, Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli, Akdeniz Bölgesi'nde ise, Antalya, Muğla, Burdur, Isparta, Mersin illerinde sağanak yağış bekleniyor.


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