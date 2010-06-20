Bugün babalar günü

T24 -

Bugün, kimi gurbette, kimi toprağa vermiş hasretle, kimi de yanından hiç ayrılamadığı babasını kucaklayacak sevgiyle...







Her ne kadar karakter bakımından annelere duygusallık yönünden benzemeseler de, babaların evlat sevgisi de bir başka oluyor. Erkek kimliği duygusallığı geriye atsa da, herkes bilir ki baba sevgisi katıksız ve en saf sevgidir.







Yeni Türkü'nün unutulmaz söz ve ezgisiyle halen kulaklardaki ''Bana bir masal anlat baba'' şarkısı, babanın varlığını anlatan en güzel şarkılardan biri olarak hafızalarda kalmayı başardı.







''Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme beni'' sözleri de baba şefkatinin ne denli kutsal olduğunun belki en güzel anlatıcısı.







Aslında her çocuk bilir, en sert duran babanın kalbi dahi en yumuşak pamuktan daha yumuşaktır. Merhametlidir üstelik, kılına zarar gelsin istemez çocuğunun, koruyucudur. Her erkek çocuğun







idoludur babası ve büyüyünce babası gibi olmak ister her erkek çocuk.













