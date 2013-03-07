Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 4 ila 8 derece olmak üzere ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Doğu Bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale ve Sinop çevrelerinde kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerde bulunan üreticilerimizin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



Marmara

Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Balıkesir: Parçalı zamanla çok bulutlu 14

Bilecik: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 13



Ege

Kıyı Ege ile ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Denizli: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 14

Kütahya: Parçalı zamanla çok bulutlu 11

Uşak: Parçalı zamanla çok bulutlu 11

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı 18

Isparta: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok buulutlu 10

K.Mara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 15

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 11

Eskişehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 11

Kırşehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

Konya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 12

Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 15

Karabük: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

Zonguldak: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 13

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yüksek kar örtüsü ve yeni yağan taze kar nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Giresun: Az bulutlu ve açık 9

Ordu: Az bulutlu ve açık 10

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 10

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsü ve yeni yağan taze kar nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzincan: Az bulutlu ve açık 8

Erzurum: Az bulutlu ve açık -2

Kars: Az bulutlu ve açık -3

Van: Az bulutlu ve açık 2

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batman: Az bulutlu ve açık 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

Gaziantep: Az bulutlu ve açık 12

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık 15