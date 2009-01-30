Bugün 6 bin kişi ölecek!

Bugün, dünya yüzünde, çoğu beş yaşından küçük 6 bin kişi, ‘kirli su içtiği için’ ölecek.



Hizmet - İş sendikasının hazırladığı ‘Sayılarla Su’ adlı kitapta, insanlığın su konusunda hızla kutuplaşmaya doğru gittiği çarpıcı istatistiklerle ortaya konuldu:



- 1970-1990 arasında kişi başına su miktarı 3’te 1 oranında azaldı.

- Kalkınmakta olan ülkelerde nüfusun yüzde 50’si kirlenmiş tatlı su kullanıyor.

- Bir otomobil üretmek için 400 bin litre nitelikli su kullanılıyor.

- Kötümser senaryoya göre 2050’de 60 ülkede 7 milyar, iyimser senaryoya göre 48 ülkede 2 milyar insan su darlığı çekecek.

- Zengin ülkelerde içilebilir suyun 3’te 1’i tuvaletlerde kullanılıyor.

- Bir litre kullanılmış su, sekiz litre temiz suyu kirletiyor. (AA)

