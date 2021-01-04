Bugün 5 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde 5 sağlık çalışanının daha Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugün ile birlikte Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 326'ya çıktı.

Koronavirüs salgınında en önde görev alan sağlık çalışanları günbegün ölüyor. Bugün virüs nedeniyle 5 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti.

TTB, ‘Öfkeliyiz, çünkü ölüyoruz’ diyerek bugün yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını şöyle açıkladı:

Mersin’de işyeri hekimliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım

İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan

Tekirdağ Çorlu’da çalışan Eczacı Halit Usluel

Gaziantep’te çalışan Eczacı Mehmet Çinpolat

Toplan 326 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Salgın sürecinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı bugünkü ölümlerle 326’ya çıktı.

Covid-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşanırken, bunu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Konya izliyor.En çok ölümler tıp doktoru meslek grubunda yaşanırken, bu grubu sağlık sektöründe idari personel, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı gibi diğer görevlerde yer alan sağlık çalışanları ve eczacılar izliyor.