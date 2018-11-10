Bugün 10 Kasım Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü; milyonlar anıyor

Bugün (10 Kasım 2018) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğu uğurlanışının 80. yıldönümü. Atatürk bugün Ankara ve Türkiye'nin dört bir yanında resmi törenlerle anılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’e çıkarak saat 9’u 5 geçe Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı da okudu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

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Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir anma töreni düzenleyecek. Ardından Anıtkabir halka açılacak.

Türkiye genelinde yapılacak anma törenleri şöyle:

Yenimahalle Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenleyecek. Atatürk Anma Oratoryosu saat 18.00’da sahne alacak, tiyatro ve dans gösterileri yapılıp şiirler okunacak. CHP Ankara İl Başkanlığı da saat 09.05’te Ulus’taki Atatürk anıtına çelenk koydu.

Öte yandan CHP Ankara teşkilatı bugün saat 18.30’da Güvenpark’tan Anıtkabir’in hemen yanındaki Anıtpark’a meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

5 günde Anıtkabir

Mersin’den yola çıkan, 5 günde 500 kilometre yol yapıp Ankara’ya gelen, farklı meslek gruplarından oluşan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu 13 bisikletçi de bugün Anıtkabir’de olacak.

Ziyaretler dün başladı

Atatürk sadece 10 Kasım’da anılmadı. Anıtkabir’in dün de ziyaretçileri vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilden gelen CHP Spor Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören, yaşları 7 ile 14 arasında değişen 35 öğrenci de dün Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ligde Atatürk imzası

Spor dünyası 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyor. 3 yıl önce dönemin başkanı Ahmet Şan’ın, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” söylemini siyasi bulduğu Konyaspor, bugünkü A.Gücü maçına Atatürk imzalı forma ile çıkacak. Başkent ekibi de 10 Kasım için özel forma yaptırdı.

Devletin üst düzey bürokrasisinin 10 Kasım mesajları ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: O, Türk milletini tarihin nesnesi haline getirmek isteyen işgal kuvvetlerine teslim olmayı düşünmeyen büyük bir kahramandır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.

İstanbul Ata’ya yürüyecek

MALTEPE: Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıldönümünde Maltepe’de “Ata’ya Saygı Zinciri” ve 25 dalgıcın katılacağı “Ata’ya Saygı Dalışı” etkinliği ile anıldı. Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

KADIKÖY: Kadıköylüler de her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Atatürk için el ele verdi. Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu. 2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen saygı zincirine teknelerin de sahil boyunca kıyıya yanaşarak destek verdiği görüldü.

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği ‘Ata’ya Saygı’ yürüyüşü düzenlendi. On binlerin katılacağı yürüyüş Barbaros Bulvarı Sabancı Lisesi önünden başlayarak Dolmabahçe Sarayı’nda son buldu.

10 Kasım anma töreninin ardından, Beşiktaş Belediyesi saat 14.00’te Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümüne özel Zübeyde Ana Kültür Merkezi’ni açılışını gerçekleştirecek.

ATAŞEHİR: Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği’nin “Atamızın Yolundayız” etkinliği kapsamında onlarca bisikletli Anıtkabir’e gitmek için Ataşehir Belediyesi’nin önünden geçen günlerde yola çıktı. Bisikletliler, dört gün süren yolculuğun ardından bugün saat 15.00’te 81 ilden gelen diğer bisikletliler ile birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Atanın huzuruna çıkacak.

Ata’ya 500 metrelik mektup

Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 80. yıldönümünde, İzmir’de çok sayıda etkinlikle anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” saat 14.00’te Alsancak Limanı önünden başlayacak. Cumhuriyet Alanı’na kadar sürecek yürüyüşte, 350 metre uzunluğunda dev Atatürk posteri de açılacak.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen program da, saat 08.45’te Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Saat 10.00’da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’ndaki anma etkinliğinde, “Sarı Zeybek” adlı görsel anlatım, “Son Sefer” adlı belgesel gösterimi yer alacak.

Ata’ya özlem

Karşıyaka Belediyesi’nin Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampusu’nu bir yıl içinde ziyaret eden yaklaşık 4 bin çocuk, 500 metrelik kâğıt rulo üzerine Atatürk’le ilgili düşüncelerini yazdı. Bu uzun ve anlamlı mektup, Karşıyakalı çocuklar tarafından Anıtkabir Müzesi’ne teslim edildi.

Foça’da da eski Öğretmenler Evi Lokali’nde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde “İçimizden Biri Atatürk” adlı fotoğraf sergisi açıldı.