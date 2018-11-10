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Türkiye'de 9'u 5 geçe hayat böyle durdu

10 Kasım 2018 12:42

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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

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İşte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden görüntüler

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