Bugün 01.44 ile 18.44 arasına dikkat!

T24- Maya Takvimi’nin bugün, yani 13 Ağustos 2010’da bittiği iddiasında bulunan Arman, gün içinde sel, deprem gibi önemli bir felaket yaşanacağını söyleyerek “Saat 01.44 ile 18.44 arasına dikkat’’ uyarısında bulundu “13 Ağustos 2010’da önemli bir şey olacak. Sel, deprem bilmiyorum ama yaptığım astrolojik hesaplara göre mutlaka bir şey olacak! Dünya bu tarihte yeni bir periyoda giriyor. Yeryüzünde arınma başlayacak, kaos çözülecek...”





Bu kehanetin sahibi Fuat Arman. Gazetelerde unvanı “Adanalı inşaat mühendisi ve astroloji uzmanı” olarak geçen Arman, içinden çıkılması zor hesaplar yapıyor. Son bir yıldır da 13 Ağustos 2010 tarihine dikkat çekiyor.





Astroloji terk edildi



Habertürk'ten Bülent Günal'ın haberine göre “13 Ağustos 2010’da dünya yok olacak, kıyamet kopacak diye bir açıklamam olmadı’’ diyen Arman, 10 yıldır astrolojiyle yakından ilgilendiğini söyledi. 17. yüzyıldan sonra astrolojinin terk edildiğini, az sayıdaki insan tarafından ciddi olarak ilgilenildiğini de kaydeden Arman, “Osmanlı padişahlarının da astrologları vardı. Astrolojiye olan ilgimi okuduğum kitaplar, yaptığım araştırmalarla pekiştirdim. 13 Ağustos 2010’a ilişkin açıklamam da uzun yıllar yaptığım araştırmaların sonucunda ortaya çıktı” dedi. Peki ne olacak 13 Ağustos’ta? Yani bugün? 13 Ağustos’u özel kılan nedenler neler? ‘Günün kâhini’ Fuat Arman nasıl bir hesaplamayla 13 Ağustos 2010 tarihini buldu? Arman, teorisini Mayalar’a dayandırdığının altını çizdi:





İki yıl dikkate alınmadı



“Mayalar her çağın 1 milyon 872 bin günden ibaret olduğunu hesapladı. Yani 5 bin 200 astroloji yılı. Güneş takvimine göre bir yıl 365.25 gündür. Ancak astrolojide bir yıl 360 gündür. Her 1 milyon 872 bin günde dünya doğal bir periyoda girer. Mayalar bu durumu, ‘zamanın durduğu an’ olarak da adlandırmış. Mayalar yaşadığımız periyodun başlangıç tarihini ise milattan önce 13 Ağustos 3114 olarak tespit etti. Daha sonra yapılan hesaplarda ise bu periyodun bitiş tarihi 22 Aralık 2012 gösterildi. Bu tarihte astrolojide ne var diye baktım. Hiçbir olağandışı olay yoktu. 1 milyon 872 bin gün eğer bir periyot ise ve MÖ 13 Ağustos 3114 tarihi başlangıçsa, bu periyodun sonu da yine milattan sonra 13 Ağustos’la başlayan bir yıl olmalıydı diye düşündüm ve araştırmalarımı bu yönde yoğunlaştırdım.’’





13 Ağustos tarihi nasıl hesaplandı?



Ve işte bu noktadan sonra Fuat Arman karışık birtakım hesaplamalar yapmaya başlıyor: “Maya Takvimi’nin kullandığımız miladi takvimine çevrilişinde M.Ö. 1’den M.S. 1’e geçildi. Oysa aradaki sıfır atlandı. Burada 2 yıllık bir hata payı var. Ayrıca yılın başlangıcından 13 Ağustos tarihine kadar 225 günlük bir artık zaman var. Dünya’nın Güneş etrafında dönüşünü kabaca 365.25 gün olarak kabul edersek denklem, 1.872000 = 3114 x 365.25 + 365.25 X + 2 x 225 şeklinde kurulur. Buradan X = (1.872000 1.137838,5):365.25 = 2010,02464065 bulunur. Dünya’nın Güneş etrafında dönüş zamanına da Y dersek, periyodun bitiş yılını 2010 olarak net alırsak (1.872000 (3114 Y + 450) : Y) = 2010 buradan; (1.872000 - 450) : 5124 =Y, Y= 365.25175644 gün olur. Bu Dünya’nın Güneş etrafında bir tur dönüşünün gerçek zamanıdır. Buna göre periyodun bitiş tarihi 22 Aralık 2012 değil, 13 Ağustos 2010’dur.’’





'Gezegenler sıralanacak'



Saat 01.44 ile 18.44 arasına dikkat! Peki 13 Ağustos tarihinde gökyüzünde neler olacak? Arman, “13 Ağustos’ta Dünya, Ay, Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Uranüs aynı doğrultuda sıralanacak’’ dedi ve ekledi: “13 Ağustos gecesi saat 01.44’te Ay, Terazi burcuna girecek. 17 saat sonra yani 18.44’ten sonra ise ay Terazi burcundan çıkacak. İşte ne olacaksa bu saat dilimleri arasında olacak! Sel olabilir, deprem olabilir. Ne olacağını bilmiyorum ama önemli bir şey olacak. Çünkü dünya yeni bir periyoda girecek. Dünya düğümlendi. Bir arınmaya ihtiyacı var. Bu tarihten itibaren arınma başlayacak.”





En yaygın batıl inanış



Hıristiyan inanışında ayın 13’ü cuma gününe rastladığı zaman insanların başına kötü bir şey geleceğine inanılır. Bazı kaynaklara göre Amerika’daki en yaygın inanış 13. cuma inanışı. Ancak 13 rakamı ve 13’üne denk gelen cuma gününün neden lanetli kabul edildiği konusunda bilgi yer almıyor. Bazı insanlar o gün işe gitmezken birçoğu da böyle bir günde evlenmek istemiyor.

