Bugsaşspor - Şanlıurfaspor: 0-0

ANKARA,(DHA)
STAT: Ostim
HAKEMLER: Mert Güzenge, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xxx), Rıza (xx), Mahmut (xx), Cebrail (xx), Kerem (xx), Sinan (xx) Dk. 81 Yavuz), Samet (xx), Sertaç (xx), Mustafa (xx) (Dk. 81 Ömer), Erkan (xx), Emre (xx) (Dk. 65 Harun x)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx), Şaban (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 84 İsmail) , Hüseyin (xx) (Dk. 90 Sercan), Mehmet Taşçı (x), Mehmet Albayrak (xx), Feridun (x)(Dk. 71 Fevzi x), Halil (xx), Muhammed (xx), İzzet (xx), Bahadır (xx)
SARI KARTLAR: Muhammed (Şanlıurfaspor), Harun, Rıza (Bugsaşspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 29\'uncu hafta karşılaşmasında Bugsaşspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berbere kaldı. Bugsaşpor bu beraberlikle 50 puanla 5\'inci sırada yer laırken, Şanlıurfaspor, 52 puanla 4\'üncü sırada kaldı.