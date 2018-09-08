Bugsaşspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

ANKARA (DHA)
STAT: OSTİM
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Şenol Bektaş, Okan Akbal
BUGSAŞSPOR: Bora Sevim, Turgut Selim Özdemir (Dk. 70 Abdulkadir Sönmez), Kudbettin Tekin Oğrak, Mustafa Çeçenoğlu, Yavuz Koç, Suat Kaya, Ahmet Karaman (Dk. 59 Hasan Türk), Kerem Şeras, Soner Gönül, Süleyman Özdamar (Dk. 16 Enver Yıldız), Eyüp Geyik
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli, Eyüpcan Delibalta, Mikail Koçak (Dk. 56 Muhammet Emre Kalkan), Ahmet Kaan Ergün, Mehmet Atik (Dk. 67 Mehmet Fuat Gölbaşı), Burak Çolak (Dk. 70 Eren Taşkın), Samet Yalçın, Erçin Ilgaz, Ömer Esenkaya, Gökhan Lale, İbrahim Alan
GOLLER: Dk. 29 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90 Eyüp Geyik (Bugsaşspor) - Dk. 78 İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kerem Şeras, Bora Sevim, Enver Yıldız, Yavuz Koç (Bugsaşspor) - Gökhan Lale, İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ikinci hafta karşılaşmasında Bugsaşspor, OSTİM Stadı\'nda Etimesgut Belediyespor\'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Bugsaşspor\'un 2-1\'lik galibiyetiyle sona erdi.