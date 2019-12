Bugs Bunny İstanbul'a geliyor

İstanbul’da buzdan hayal ülkesi yeniden kuruluyor. Hem çocukların hem büyüklerin bir arada büyük bir keyifle izledikleri buz pateni gösterilerinin en yenisi, 2009 sömestr tatilinde İstanbul’da olacak.



Dünyaca ünlü Holiday On Ice ekibinin “Bugs Bunny Buzda” gösterisi 27 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında İçim Smartt Ana Sponsorluğunda, BKM - NG Kids işbirliğiyle, İstanbul’da Parkorman’ da olacak.



Çocukların sevgilisi olan çizgi film kahramanı Bugs Bunny’nin buz üstündeki macerasında kendisi gibi çok ünlü arkadaşları da eşlik ediyor. Jules Verne’nin dünyanın tüm dillerine defalarca çevrilen, pek çok sinema filmine konu olan “80 Günde Devr-i Alem” isimli romanından hayata geçirilen “Bugs Bunny Buzda” gösterisinde, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Speedy Gonzales, Granny-büyükanne, ve Tazmanya Canavarı da yer alıyor.



Dünya turnesi kapsamında gösterilerini çocukların sevgili markası İçim Smartt’ın ev sahipliğinde 2 hafta boyunca İstanbul’da gerçekleştirecek olan Bugs Bunny, hem çocuklara hem yetişkinlere büyülü bir dünya sunacak. Bu proje ile Looney Tunes karakterlerini paketlerinde taşıyan İçim Smartt çocuklarımızı hem eğlence hem lezzet ile buluşturmaya devam edecek.



Buz üzerinde yaratılan New York’da başlayan gösteri önce Arizona’ya, oradan Meksika ve Brezilya’ya geçiyor. Hepsi birbirinden eğlenceli çizgi karakterlerin buz üzerindeki macerası, daha sonra okyanusu aşıyor ve Avustralya’dan başlayıp, Çin, Hindistan, Afrika ve Rusya’da devam ediyor. Bugs Bunny, kimi zaman kaçtığı kimi zaman da kovaladığı diğer arkadaşlarıyla birlikte Fransa’ya da uğrayıp, Paris’de romantik bir gezi yaparak, 80 günlük seyahatini yeniden New York’ta sonlandırıyor. 80 günlük bu seyahatin 2 perdelik hikayesi, rengarenk kostümler ve elbette akıl almaz paten gösterileri ile renkleniyor.



2006 yılında dünya turnesine başlayan ve 17 farklı ülkeden gelen 50 kişiden oluşan Bugs Bunny ekibi, 2010 yılına kadar devam edecekleri dünya turnelerinde 1000 gösteri yapmayı hedefliyor.



Bugs Bunny gösterisi için, bu yıl da yine, Parkorman’da havuzun üzeri kapatılacak ve olimpik bir buz pateni pisti ile seyirci bölümleri özel bir sistem ile ısıtılan 2500 kişilik bir çadır kurulacak.

Bugs Bunny gösterisinin biletleri www.biletix.com ve BKM Gişesi’nde satışta.



Gösteri tarihleri

27.01.2009 Salı 20:00

28.01.2009 Çarşamba 20:00

29.01.2009 Perşembe 20:00

31.01.2009 Cumartesi 14:00

31.01.2009 Cumartesi 17:00

01.02.2009 Pazar 13:00

01.02.2009 Pazar 16:00

01.02.2009 Pazar 19:00



Bilet fiyatları

1.Kategori: 66,00 YTL

2.Kategori: 56,00 YTL

3.Kategori: 45,00 YTL

4.Kategori: 33,50 YTL